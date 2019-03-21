Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Ранее глава государства принял отставку Юрия Берга.

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Ранее глава государства принял отставку Юрия Берга, занимал пост губернатора с 2010 года.Как сообщает "Россия 24", Путин уже провел встречу с Паслером.Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет.С 2001 года работал на "Североуральском заводе железобетонных изделий" начальником отдела сбыта, коммерческим директором, а затем генеральным директором. В 2004 — 2005 годах руководил компанией "Краснотурьинскмежрайгаз". Затем был топ-менеджером компаний "ГАЗЭКС", "Свердловэнергосбыт", "Екатеринбурггаз".С 2008 по 2012 годы — депутат заксобрания Свердловской области. С 2012 по 2016-й возглавлял областное правительство. С апреля 2017-го — председатель правления группы "Т-Плюс" — крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.