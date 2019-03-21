Говорят, София Ротару перестала давать концерты в России вовсе не из-за политических мотивов. По некоторым данным, прославленная певица борется с опасной болезнью.

Говорят, София Ротару перестала давать концерты в России вовсе не из-за политических мотивов. По некоторым данным, прославленная певица борется с опасной болезнью.С конца 2018 года София Ротару не приезжает с концертами в Россию. Более того, певица отказалась выступать на таких престижных фестивалях как "Песня года" и "Золотой граммофон". А еще исполнительница не принимает предложения о корпоративах. Сама София Ротару утверждала, что не хочет накалять обстановку между Россией и Украиной. Однако теперь появилась информация, что всему виной проблемы со здоровьем певицы.По некоторым данным, у Софии Ротару вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз певице ставили в 27 лет) и ей приходится проходить химиотерапию, компетентно сообщает . Однако муссируются слухи, что истинный диагноз "хуторянки" куда хуже. Неслучайно артистка давно не выходит в свет, не выступает и даже не публикует свежие фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Отметим, что в прошлом году стало плохо на корпоративе, у нее диагностировали гипертонический криз. После этого у артистки начались проблемы с памятью – она перестала узнавать собственных помощников. Врачи предположили, что перенесла на ногах множество сердечных приступов.