В минувшую среду в провинции Аньхой бушевал сильнейший ураган — порывы ветра достигали 45 метров в секунду. Подтверждена гибель двух человек, десятки людей пострадали. Ущерб, нанесенный стихией, исчисляется сотнями миллионов долларов

В минувшую среду, 20 марта, в провинции Аньхой бушевал сильнейший ураган.Порывы ветра достигали 45 метров в секунду, 12 баллов по шкале Бофорта — рекорд за всю историю наблюдений. Особенно досталось городскому округу Мааньшань, где погибли два человека.Десятки людей пострадали. Ущерб, нанесенный стихией, исчисляется сотнями миллионов долларов, разрушены дома, повреждены машины, целые районы были отключены от энергоснабжения, которое планируют восстановить в течение сегодняшнего дня.