Сегодня в совхозе Масловский взорвалась газовая котельная. Ее здание было полностью уничтожено, под разлетевшимися обломками погибла пенсионерка, пострадали еще два человека. Опубликовано видео с места аварии.

Сегодня под Воронежем в Новоусманском районе взорвалась газовая котельная. Ее здание было полностью уничтожено, под разлетевшимися обломками погибла пенсионерка, пострадали еще два человека.Инцидент произошел в совхозе Масловский. Взрыв был сильный. Ударная волна была направлена в сторону жилых домов, в которых полопались стекла и повредились крыши.Старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов уже озвучил наиболее вероятную причину взрыва — перегрев котла из-за отсутствия воды.Без отопления остались 18 жилых домов, детский сад и школа. В настоящее время на месте происшествия проводятся работы по устранению последствий взрыва.