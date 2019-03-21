Известный своими скандальными
высказываниями актер в очередной раз набросился с резкой критикой на нашу
страну. Весь накопившийся негатив Алексей Панин излил на своей странице в
Instagram.
Известный своими скандальными
высказываниями актер в очередной раз набросился с резкой критикой на нашу
страну. Весь накопившийся негатив Алексей Панин излил на своей странице в
Instagram.
Артист в
настоящее время находится в Испании, судя по его публикациям в соцсети. При
этом он не устает поливать грязью свою родину, не скупясь на эпитеты.
"Как же я
ненавижу страну под названием Россия! Грязная, уголовная, гомофобная страна, в
которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!", – приводит слова
Алексея Панина Далее актер раскритиковал своих соотечественников.
Он написал, что у многих
граждан России вместо мозгов "плавленый сырок".
Прошелся
артист и по мировой истории. Алексей Панин обвинил Советский Союз в том, что он
"вместе с Гитлером, в 39 году" захватил Польшу. Кроме того, он уличил коллег по
творческому цеху в лицемерии и готовности прислуживать "сильным мира сего",
передает .
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