Известный своими скандальными высказываниями актер в очередной раз набросился с резкой критикой на нашу страну. Весь накопившийся негатив Алексей Панин излил на своей странице в Instagram.

Известный своими скандальнымивысказываниями актер в очередной раз набросился с резкой критикой на нашустрану. Весь накопившийся негатив Алексей Панин излил на своей странице вInstagram.Артист внастоящее время находится в Испании, судя по его публикациям в соцсети. Приэтом он не устает поливать грязью свою родину, не скупясь на эпитеты."Как же яненавижу страну под названием Россия! Грязная, уголовная, гомофобная страна, вкоторой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!", – приводит словаАлексея Панина Далее актер раскритиковал своих соотечественников.Он написал, что у многихграждан России вместо мозгов "плавленый сырок".Прошелсяартист и по мировой истории. Алексей Панин обвинил Советский Союз в том, что он"вместе с Гитлером, в 39 году" захватил Польшу. Кроме того, он уличил коллег потворческому цеху в лицемерии и готовности прислуживать "сильным мира сего",передает .Материал дополняется