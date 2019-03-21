Алексей Панин ругает Россию и, тем не менее, продолжает жить в этой стране. Это говорит о том, что актер болен, считает режиссер Владимир Бортко.

Алексей Панин ругает Россию и, тем не менее, продолжает жить в этой стране. Это говорит о том, что актер болен, считает режиссер Владимир Бортко.в последнее врем я все чаще выступает с заявлениями, очерняющими Россию. Актер прямо говорит, что ненавидит "грязную, уголовную и гомофобную" страну. И это, с точки зрения Панина, единственное место, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.Режиссер Владимир Бортко диагноз актеру поставил быстро. Замглавы думского комитета по культуре задал лишь один уточняющий вопрос."А где он сейчас? В России? Это свидетельствует о том, что он сумасшедший и не в своем уме. Что говорить об этом? Чем меньше вы будете обращать внимание на этого больного человека, тем будет лучше", – прокомментировал Бортко откровения в эфиресвои "размышления о России" опубликовал недавно в Instagram. Актер уверен, что страна никогда не изменится, а единственным достижением за последние 75 лет называет полет Гагарина в космос. Пост через какое-то время исчез из соцсети. Панин утверждает, что его удалили из-за жалоб неких "кремлевских активистов".