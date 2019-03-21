Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой. Проводившие звезду в последний путь друзья появились в студии программы Пусть говорят Первого канала.

Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицейЮлией Началовой. Проводившие звезду в последний путь друзья появились в студиипрограммы "Пусть говорят" Первого канала.Среди приглашенных была певица Лика Стар. Артистка недоумевалапочему выступления феноменально талантливой артистки так мало показывали потелевидению и крутили по радио. В эфире "Пусть говорят" она обратилась к самымизвестным музыкальным продюсером России."Никто из этих больших продюсеров ее не заметил, как?! Яспрашиваю" – кричала Лика Стар.В зале роптали, присутствующие поддержали мысль вокалистки. Ведьименитые музыкальные менеджеры, такие как Виктор Дробыш, Максим Фадеев,Константин Меладзе и Игорь Матвиенко, игнорировали звезду и ее роскошный голос, не взялись за продвижение талантливой артистки.Продюсер Леонид Дзюник намекнул присутствующим, что в шоу-бизнесесуществует что-то наподобие мафии. Артистам диктуют какие песни исполнять, укого покупать музыку и стихи. Ослушавшиеся в эфир не попадают."Идите покупайте у этих композиторов, а у этих не покупайте.А у этих композиторов песня стоит как двухкомнатная квартира", – негодовал Дзюник встудии .Леонид вспомнил, что 10 лет назад Началова выпустилаанглоязычный альбомWild Butterfly ("Дикая бабочка"), который в России мало кто заметил. Этупластинку создавал композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, автор самыхпопулярных песен Марайи Кэри All I want for christmas is you и My all, а такжеобладатель "Грэмми", как продюсер бессмертного хита Селин Дион My heart will goon.В студии пришли к выводу, что Юлию Началовой просто не позволили раскрыться по настоящему. Из-за невостребованности в профессии артистка очень страдала – это оказалось для нее смертельным. Душевные переживания переросли в соматические болезни, которые и убили звезду.