Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей
Юлией Началовой. Проводившие звезду в последний путь друзья появились в студии
программы Пусть говорят Первого канала.
Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей
Юлией Началовой. Проводившие звезду в последний путь друзья появились в студии
программы "Пусть говорят" Первого канала.
Среди приглашенных была певица Лика Стар. Артистка недоумевала
почему выступления феноменально талантливой артистки так мало показывали по
телевидению и крутили по радио. В эфире "Пусть говорят" она обратилась к самым
известным музыкальным продюсером России.
"Никто из этих больших продюсеров ее не заметил, как?! Я
спрашиваю" – кричала Лика Стар.
В зале роптали, присутствующие поддержали мысль вокалистки. Ведь
именитые музыкальные менеджеры, такие как Виктор Дробыш, Максим Фадеев,
Константин Меладзе и Игорь Матвиенко, игнорировали звезду и ее роскошный голос, не взялись за продвижение талантливой артистки.
Продюсер Леонид Дзюник намекнул присутствующим, что в шоу-бизнесе
существует что-то наподобие мафии. Артистам диктуют какие песни исполнять, у
кого покупать музыку и стихи. Ослушавшиеся в эфир не попадают.
"Идите покупайте у этих композиторов, а у этих не покупайте.
А у этих композиторов песня стоит как двухкомнатная квартира", – негодовал Дзюник в
студии .
Леонид вспомнил, что 10 лет назад Началова выпустила
англоязычный альбом
Wild Butterfly ("Дикая бабочка"), который в России мало кто заметил. Эту
пластинку создавал композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, автор самых
популярных песен Марайи Кэри All I want for christmas is you и My all, а также
обладатель "Грэмми", как продюсер бессмертного хита Селин Дион My heart will go
on.
В студии пришли к выводу, что Юлию Началовой просто не позволили раскрыться по настоящему. Из-за невостребованности в профессии артистка очень страдала – это оказалось для нее смертельным. Душевные переживания переросли в соматические болезни, которые и убили звезду.