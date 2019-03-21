В русскоязычном переводе документальной ленты Покидая Неверленд нет многих выражений на сексуальную тематику. Так, Первый канал показал картину без слов: анус, пенис, соски, оральный и анальный секс.

В русскоязычном переводе документальнойленты "Покидая Неверленд" нет многих выражений на сексуальную тематику. Так, Первыйканал показал картину без слов: "анус", "пенис", "соски", "оральный" и"анальный секс".В фильме обвинения Джексона в педофилии основаны надетских воспоминаниях двух уже взрослых мужчин. В частности, Первый канал не сталпереводить, что Майклу Джексону нравилось,когда мальчики трогали его соски.Подробностиописания подобных сцен заменили нейтральными словосочетаниями. Например,"интимные уголки тела". Перевод был также очень смягчен, когда речь шла омастурбации Джексона, сообщает портал TJournal. Казус в том, что из-за того,что монологи были урезаны, сквозь дубляж можно услышать реальные комментариигероев англоязычного фильма.не стал показывать"Покидая Неверленд" в телеэфире из-за неоднозначной общественной реакции. Премьерадвухсерийной картины состоялась на сайте канала.Отметим, после выхода скандального фильма 20-летняя дочь МайклаДжексона Пэрис была госпитализирована в США, сообщает . Несчастный случайпроизошел 16 марта. Девушке понадобилось наблюдение медиков. Сейчас она находитсядома.Также стало известно, что из экспозиции детского музеяИндианаполиса после показа фильма убрали три экспоната, принадлежащих когда-тоДжексону, передает телеканал . Это шляпа, белая перчатка поп-короля иподписанный им плакат.