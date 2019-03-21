В русскоязычном переводе документальной
ленты Покидая Неверленд нет многих выражений на сексуальную тематику. Так, Первый
канал показал картину без слов: анус, пенис, соски, оральный и
анальный секс.
В русскоязычном переводе документальной
ленты "Покидая Неверленд" нет многих выражений на сексуальную тематику. Так, Первый
канал показал картину без слов: "анус", "пенис", "соски", "оральный" и
"анальный секс".
В фильме обвинения Джексона в педофилии основаны на
детских воспоминаниях двух уже взрослых мужчин. В частности, Первый канал не стал
переводить, что Майклу Джексону нравилось,
когда мальчики трогали его соски.
Подробности
описания подобных сцен заменили нейтральными словосочетаниями. Например,
"интимные уголки тела". Перевод был также очень смягчен, когда речь шла о
мастурбации Джексона, сообщает портал TJournal. Казус в том, что из-за того,
что монологи были урезаны, сквозь дубляж можно услышать реальные комментарии
героев англоязычного фильма.
не стал показывать
"Покидая Неверленд" в телеэфире из-за неоднозначной общественной реакции. Премьера
двухсерийной картины состоялась на сайте канала.
Отметим, после выхода скандального фильма 20-летняя дочь Майкла
Джексона Пэрис была госпитализирована в США, сообщает . Несчастный случай
произошел 16 марта. Девушке понадобилось наблюдение медиков. Сейчас она находится
дома.
Также стало известно, что из экспозиции детского музея
Индианаполиса после показа фильма убрали три экспоната, принадлежащих когда-то
Джексону, передает телеканал . Это шляпа, белая перчатка поп-короля и
подписанный им плакат.