Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В может подняться в воздух уже в марте-апреле 2019 года. Для этого все готов. Машина должна была взлететь еще в январе, но помешали проблемы с роторами двигателей. Сейчас они решены, и самолет готов к испытаниям.

Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В может подняться в воздух уже в марте-апреле 2019 года. Для этого все готов, рассказал агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.Собеседник пояснил журналистам, что машина должна была взлететь еще в январе, но помешали проблемы с роторами двигателей. Сейчас они решены, и самолет готов к испытаниям.Другой источник агентства утверждает, что подготовка Ил-112В идет круглые сутки и без выходных дней. Инженеры тестируют все системы самолета и "гоняют" его по взлетно-посадочной полосе.Также журналистам стало известно, что в испытаниях нового транспортника будет участвовать самолет Ан-26, который должен идти рядом с Ил-112В на одной высоте и с одной скоростью.Ранее сообщалось, что воронежский авиационный завод ВАСО модернизирует свое производство под серийный выпуск Ил-112В. На эти нужны предприятие выделяет 900 миллионов рублей. В первую очередь обновят механообрабатывающий и металлургический цеха, линию сборки крыла, цех композитных материалов.Военно-транспортный самолет Ил-112В – это первый грузовик для Министерства обороны РФ, полностью разработанный в современной России. В войсках он должен сменить устаревшие Ан-26. Новый самолет превосходит предшественника на 30-40%.