Ровно в полдень в траурном зале Троекуровского некрополя началось прощание с Юлией Началовой. Корреспондент Дни.Ру присутствует на траурной церемонии.

Ровно в полдень в траурном зале Троекуровского некрополя началось прощание с Юлией Началовой. Корреспондент "Дни.Ру" присутствует на траурной церемонии.Сотни людей пришли проводить певицу в последний путь. Среди собравшихся немало звезд – коллег и друзей певицы. Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, братья Запашные – все они говорят, что потеряли близкого человека.А для певицы Ларисы Долиной покойная была еще и кумой. Долина крестила дочь Началовой Юлию. И смерть молодой звезды приняла очень близко к сердцу. На почерневшую от горя Ларису Александровну было страшно смотреть. Ужаса добавил и черный траурной наряд. Певица молча сидела в первом ряду у гроба, рядом с родителями покойной, и отрешенно смотрела в одну точку. Она словно онемела от горя.Сейчас миссия Долиной – помочь Вере Алдониной, дочери Началовой, справиться с шоком, пережить горе, а потом помочь ей вырасти достойным человеком. Это обязанность крестных родителей.Напомним, умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – скончалась.