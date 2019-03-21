На Троекуровском кладбище 21 марта под выстрелы и Песню о тревожной молодости хоронили легенду отечественного кинематографа Марлена Хуциева, а совсем рядом как невесту, в белом гробу, певицу Юлию Началову. Проводить ее в последний путь пришли около тысячи человек, в том числе известные артисты.

На Троекуровском кладбище 21 марта под выстрелы, аплодисменты и "Песню о тревожной молодости" хоронили легенду отечественного кинематографа Марлена Хуциева, а совсем рядом — певицу Юлию Началову, которая умерла внезапно 16 марта в возрасте 38 лет.Во время церемонии прощания с ней в ритуальном зале звучали песни и фрагменты из клипов певицы. Рядом с гробом стояли близкие: отец певицы, ее бывший муж футболист Евгений Алдонин и их общая дочь 12-летняя Вера.Как сообщат журналисты, хоронили Юлю "как невесту": в белом гробу, заваленном цветами, у могилы развевалась белая ткань, пишет "МК".Проститься с ней пришли около тысячи людей – поклонники Началовой и коллеги по эстраде. Проводить певицу в последний путь приехали Филипп Киркоров, братья Запашные, Лариса Долина, Анастасия Стоцкая, Ирина Салтыкова, Катя Лель, Бари Алибасов и многие другие известные артисты."Она была невероятно искренней", — вспоминает о Началовой Филипп Киркоров и добавляет, что даже если ей было плохо, она всегда улыбалась.Артист признается, что даже не догадывался о болезни, которую Юля мужественно скрывала годами. Поэтому, сказал он, все так неожиданно.Не меньше тысячи человек почтили память Юлии, передает ТАСС. Многие говорили, что уход из жизни молодой, красивой и талантливой девушки переживают как личное горе и несправедливость.Катя Лель говорит, что Юлия всегда была "абсолютный боец" — жизнерадостная и оптимистичная певица, и как бы она себя ни чувствовала, все равно всегда выглядела блестяще.Певец Виктор Салтыков вспоминает Юлию Началову "очень ранимой и скромной девочкой" и говорит, что "она сгорела в жестком, наглом и циничном шоу-бизнесе".Хоронили Юлию под овации и крики: "Браво!" Многие поклонники при этом не могли сдержать слез.На телеканале "Россия 1", где Началова, в частности, вела шоу "Один в один", 21 марта показали повтор программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" от августа 2018-го. В нем Юлия Началова откровенно рассказывает о своей жизни.