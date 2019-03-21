Под Воронежем появится первый в стране частный космический завод по производству ракет. К строительству завода в Каширском районе компания НСТР Космические системы рассчитывает приступить уже в этом году. Объём инвестиций может достигнуть 500 миллионов рублей.

Под Воронежем появится первый в стране частный космический завод по производству ракет. К строительству завода в Каширском районе компания "НСТР Космические системы" рассчитывает приступить уже в этом году. Объём инвестиций может достигнуть 500 миллионов рублей. Однако с окончательной стоимостью строительства определятся после согласования проекта с подрядчиком, рассказал директор компании Виктор Черников.Как передает ГТРК "Воронеж", приступить к строительству "НСТР Космические системы" рассчитывали ещё в 2018 году. Однако сроки пришлось сдвинуть из-за сложности проекта. В настоящее время НСТР уже представила промежуточный вариант проекта завода по производству метеоракет. Завершить работу над ним планируется в ближайшие месяцы. Разработал проект Центр комплексного проектирования Воронежский государственный технический университет.Пока компания работает на временной альтернативной площадке в Нововоронеже. Первые ракеты в "НСТР Космические системы" рассчитывают запустить уже в 2019 году. Они смогут выводить легкие спутники на высоту до ста километров.