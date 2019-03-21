Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем няш-мяш. Он был запущен в Сети после пресс-конференции на волне Крымской весны пять лет назад, когда Поклонская еще была прокурором и горячо поддержала воссоединение Крыма с РФ.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".Он был запущен в Сети после пресс-конференции на волне Крымской весны пять лет назад, когда Поклонская еще была прокурором и горячо поддержала воссоединение Крыма с Россией.Поклонская призналась, что "няш-мяш" долго не принимала. "Но все-таки он меня нашел, догнал. Это ассоциация, конечно же, со мной", — призналась она в интервью РИА Новости."Так он ко мне пристал, что мы сейчас действительно задумываемся с мужем над тем, чтобы зарегистрировать право на "Няш-мяш — Крым наш", а затем уже посмотрим, как дальше пойдет", — рассказала депутат Госдумы.При этом она подчеркнула, что никакого коммерческого интереса в использовании этого интернет-мема нет, но его можно было бы использовать как бренд, чтобы продвинуть крымских производителей и крымские товары.По словам Поклонской, данная ассоциация — это "опять патриотизм, опять Крымская весна".Крым воссоединился с Россией пять лет назад, в марте 2014-го, после референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и города Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.