Похороны Юлии Началовой выбили из колеи известную певицу Любовь Успенскую. Артистка призналась, что испытывает безысходность, когда из жизни уходят такие молодые и талантливые люди.

Похороны Юлии Началовой выбили из колеи известную певицу Любовь Успенскую. Артистка призналась, что испытывает безысходность, когда из жизни уходят такие молодые и талантливые люди.21 марта. Попрощаться с певицей пришли почти все звезды российской сцены. Известная исполнительница Любовь Успенская поделилась своими переживаниями в соцсети Instagram."Наша звездочка, Юлечка, так не должно было произойти. Сегодня мы все с тобой прощаемся и провожаем в последний путь. Сложно передать словами все отчаяние и выплакать слезами всю боль. Прощай, девочка, лети, наш ангел…", – написала артистка.Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.Пресс-секретарь певицы Анна Исаева после рассказала, что близкие намереваются добиться для Юлии звания Заслуженной артистки. Государственная награда будет присвоена посмертно.на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Жасмин, Катя Лель, Лариса Долина, братья Запашные. Пришли на похороны Юлии Началовой и многие другие артисты, с которыми артистка дружила и работала все эти годы.