Петр Порошенко возмутил сограждан беспардонным хвастовством. Президент Украины заявил, что передал военным ударные беспилотники. Украинцы поинтересовались у лидера – неужели он покупал оружие на личные деньги?

Петр Порошенко возмутил сограждан беспардонным хвастовством. Президент Украины заявил, что "передал" военным ударные беспилотники. Украинцы поинтересовались у лидера – неужели он покупал оружие на личные деньги?томос в голову ударил, решили украинцы, прочитав пост своего лидера в соцсети Facebook. Глава государства рассказал, что в Хмельницкой области передал ударные беспилотники и другую технику армии Украины."Сегодня в Староконстантинове на Хмельнитчине передал нашим военным более 400 единиц вооружения и военной техники", – с гордостью сообщил украинский президент.Читатели таким оборотам речи удивились. Передают деньги за проезд, отметили подписчики. "Порошенко передал! Лично! Сам купил на распродаже и привез в коробках Рошен", "В смысле, он их купил на те деньги, что украл из оборонки?", "Что означает "Порошенко передал"? Из своего собственного авиапарка или как? Космос на мозг давит, или томос в голову ударил?", – прокомментировали пост налогоплательщики.Напомним, в Москве заявили, что рассматривают возможность непризнания президентом. По словам сенатора Олега Морозова, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют шансы на завершение кризиса и восстановление отношений между странами в случае, если они отмежуются от политики своего предшественника. "Маленькая форточка" возможностей в отношениях Москвы и Киева может открыться только в случае победы на украинских выборах любого кандидата, кроме Петра Порошенко.