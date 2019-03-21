Слухи и сплетни, откровенные фотографии, спорные заявления, скандалы на похоронах – с помощью этого нехитрого арсенала звезды заставляют без остановки обсуждать их жизнь. Однако разобраться во всех хитросплетениях получившегося сюжета не так-то и просто. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года.

Слухи и сплетни, откровенные фотографии, спорные заявления, скандалы на похоронах – с помощью этого нехитрого арсенала звезды заставляют без остановки обсуждать их жизнь. Однако разобраться во всех хитросплетениях получившегося сюжета не так-то и просто. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года.Первые желающие проститься с известной артисткой приехали к 08:00 мск. Они специально собрались пораньше, чтобы долго не стоять в очереди к гробу Юлии Началовой.На входе в ритуальный зал охранники дают инструкции посетителям. Прощаться с артисткой придется быстро – людей гонят от гроба. "Снимать внутри нельзя. Быстро заходите в один вход, не задерживайтесь у гроба – сразу выходите в противоположную дверь", – цитирует секьюрити "Московский комсомолец".Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 февраля 2019 года, в и специальных .