Поклонники
певицы собираются на Троекуровском кладбище Москвы. Именно здесь сегодня днем пройдут
похороны Началовой.
Поклонники
певицы собираются на Троекуровском кладбище Москвы. Именно здесь сегодня днем пройдут
похороны Началовой.
Первые люди, желающие проститься с известной
артисткой, приехали к 8:00. Они специально собрались пораньше, чтобы долго не
стоять в очереди к гробу Юлии Началовой.
На входе в ритуальный зал охранники дают инструкции посетителям
по поводу похорон певицы. Прощаться с артисткой придется быстро – людей гонят
от гроба. "Снимать внутри нельзя. Быстро заходите в один вход, не задерживайтесь
у гроба и сразу выходите в противоположную дверь", – приводит слова секьюрити "Московский
комсомолец".
По состоянию на 10:00 парковка
около Троекуровского кладбища была уже практически забита. Приехала на и ее пресс-секретарь Анна Исаева с директором певицы.
В ритуальный зал зашел
священнослужитель. Судя по всему, перед началом официальной церемонии пройдет
отпевание знаменитости.
Прощание с певицей
начнется в полдень и продлится до 14 часов. Напомним, Юлия Началова скончалась
в 38 лет 16 марта. Причиной смерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненный
болезнями звезды.
Как писали "Дни.ру", певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввели
в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели певице операцию, после
которой она скончалась. На
придут представители российского шоу-бизнеса, родные и поклонники
ее таланта.