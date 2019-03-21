Поклонники певицы собираются на Троекуровском кладбище Москвы. Именно здесь сегодня днем пройдут похороны Началовой.

Поклонникипевицы собираются на Троекуровском кладбище Москвы. Именно здесь сегодня днем пройдутпохороны Началовой.Первые люди, желающие проститься с известнойартисткой, приехали к 8:00. Они специально собрались пораньше, чтобы долго нестоять в очереди к гробу Юлии Началовой.На входе в ритуальный зал охранники дают инструкции посетителямпо поводу похорон певицы. Прощаться с артисткой придется быстро – людей гонятот гроба. "Снимать внутри нельзя. Быстро заходите в один вход, не задерживайтесьу гроба и сразу выходите в противоположную дверь", – приводит слова секьюрити "Московскийкомсомолец".По состоянию на 10:00 парковкаоколо Троекуровского кладбища была уже практически забита. Приехала на и ее пресс-секретарь Анна Исаева с директором певицы.В ритуальный зал зашелсвященнослужитель. Судя по всему, перед началом официальной церемонии пройдетотпевание знаменитости.Прощание с певицейначнется в полдень и продлится до 14 часов. Напомним, Юлия Началова скончаласьв 38 лет 16 марта. Причиной смерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненныйболезнями звезды.Как писали "Дни.ру", певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввелив состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели певице операцию, послекоторой она скончалась. Напридут представители российского шоу-бизнеса, родные и поклонникиее таланта.