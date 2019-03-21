По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу. Момент взрыва сняли на видео.

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News. Момент взрыва сняли на видео.Инцидент произошел около двух часов дня 21 марта в городе Яньчэн, на территории промышленного парка. Взрыв был такой силы, что в районе пяти километров от места ЧП в зданиях выбило стекла, а сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. На кадрах видно, как огненное облако поднялось в небо на несколько десятков метров.【江苏盐城一化工园区内爆炸 周边监测到2.2级地震，震源深度0千米】今日14点左右，江苏盐城市一化工园区内发生爆炸。另据中国地震台网，今日14时48分44秒，江苏连云港市灌南县（疑爆）发生2.2级地震，震源深度0千米。 pic.twitter.com/oVraNn4Be3— Phday (@phday) March 21, 2019По последним данным, жертвами взрыва стали шесть человек, из-под завалов удалось извлечь 31 пострадавшего.