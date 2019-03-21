После рождения первенца Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-Хаус и обрести независимость. Но Елизавета II не одобрила такое самовольное решение пары.

После рождения первенца Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-Хаус и обрести независимость. Но Елизавета II не одобрила такое самовольное решение пары.По словам журналиста Расселла Майерса, герцог и герцогиня Сассекские собирались основать собственный двор в коттедже в Виндзоре, но им пришлось отказаться от своего решения после того, как британская королева выступила против.Елизавета IIнастояла на том, чтобы супруги находились под ее присмотром, и разместили офис в Букингемском дворце. "Похоже на то, что королева и ее советники подрезали им крылья. Королевская чета должна подчиняться их правилам", – пояснил эксперт.Как отметил Майерс, если бы Меган Маркл и принцу Гарри удалось основать собственный офис, то тогда они смогли бы править автономно. "Они хотят построить свой бренд. Для этого бывшая актриса использует собственных пиар-агентов. Интересно, что в Нью-Йорк она отправилась без пиарщиков Кенсингтонского дворца", – уточнил он. Рассел добавил, что британская монархия – "старый социальный институт", которые с подозрением относится ко всем переменам.После переезда Кенсингтонский дворец станет полноправной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских. Недавно стало известно, что королевская прислуга в полном составе останется с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом и не переедет во Фрогмор-Хаус. "Принцу Гарри и придется найти собственных слуг", – заключил эксперт.