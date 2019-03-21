Загрязнением Волги нефтепродуктами займутся федеральные инспекторы Института водных проблем. Местные жители заметили черные пятна на поверхности реки в минувшие выходные, сообщает корреспондент Вести-Приволжье Мария Захаревич.

Проблемой очистки Волги от нефтепродуктов займутся федеральные инспекторы Института водных проблем. Местные жители заметили черные пятна на поверхности реки в минувшие выходные, сообщает корреспондент "Вести-Приволжье" Мария Захаревич.Ликвидация нефтяных пленок пока ведется местными аварийными спасателями. Источник загрязнений известен: нефть вытекает из расположенной в Бурнаковской низине базы. Здесь в советские годы находился крупный нефтекомплекс. Хранилища находятся в подземных ямах. Как только приходит весна, нефтепродукты под давлением грунтовых вод поднимаются на поверхность и быстро распространяются по водной поверхности.Опасность нефтяные пленки представляют для всех водных биоресурсов, а также для объектов рекреации, например, водозаборов. Об этом рассказал советник мэра Нижнего Новгорода по вопросам охраны окружающей среды Алексей Краснов.Исследовать Бурнаковскую низину будут совместно с Институтом водных проблем РАН. По итогам проведенных изысканий Министерство экологии планирует подать заявку на включение загрязненной территории в список объектов накопленного экологического вреда, сообщил замнальника управления охраны окружающей среды Минэкологии и природных ресурсов области Владимир Никифоров. Тогда можно будет рассчитывать на федеральную финансовую помощь.