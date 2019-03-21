Днем 21 марта в Москве похоронили Юлию Началову, а вечером в Прямой эфир пришли близкие люди, чтобы вспомнить, как в начале 1990-х взошла на эстраде ее утренняя звезда. Выяснилось также, что незадолго до смерти Юлии Началовой были поданы документы на присуждение ей звания заслуженной артистки.

С Юлией Началовой 21 марта прощались не только в Москве. В Воронеже — городе детства певицы — в том самом школьном дворе, где она училась, в память о ней выпустили в небо десятки белых воздушных шаров.В Москве на Троекуровское кладбище с внезапно ушедшей из жизни 38-летней певицей первыми приехали проститься родители Юли, ее бывший муж футболист Евгений Алдонин, крестная мать ее дочери Лариса Долина и близкий друг Вячеслав с корзиной любимых цветов — белых гвоздик.Проводить артистку в последний путь приехали сотни поклонников и многие звезды шоу-бизнеса.Вечером на телеканале "Россия 1" в "Прямом эфире" собрались люди, знавшие певицу лично. Они вспоминали о том, как взошла "Утренняя звезда" Началовой, как ради карьеры дочери ее отец продал все в Воронеже, и семья переехала в Москву, и как складывался творческий путь певицы.В программе демонстрировались редкие интервью и уникальные кадры из личного архива семьи Началовых.О первой встрече с Юлей в 1994 году вспомнила и Ирина Понаровская – долгие годы она была наставницей тогда еще начинающей певицы.Анна Исаева — бессменный пиар-директор Юлии Началовой — рассказала о том, что недавно были поданы документы на присуждение Юлии Началовой звание заслуженной артистки, но они еще не прошли свой путь. "Если такие звания дают посмертно, то это было бы замечательно", — сказала Исаева.Кто из звезд пришел проститься с Юлией Началовой, и почему Анастасии Стоцкой пришлось на кладбище вызывать скорую? Что рассказали о певице Катя Лель, Виктор Салтыков, Светлана Мастеркова и Александр Михайлов? Воспоминания о Юлии Началовой – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".