Поклонники со всего мира с нетерпением ждут появления на свет ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Репортеры расспросили американцев, что они думают об этом событии.

Поклонники со всего мира с нетерпением ждут появления на свет ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Репортеры расспросили американцев, что они думают об этом событии.Герцогиня Сассекская родилась в Лос-Анджелесе в штате Калифорния в 1981 году. Ее мать была социальным работником, а отец – режиссером по свету. Родители Меган развелись, когда ей было 6 лет. После окончания Северо-Западного университета Маркл решила заняться актерской карьерой. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Форс-мажоры". Но женщине пришлось отказаться от любимой работы ради отношений с принцем Гарри. Торжественная церемония бракосочетания состоялась 19 мая прошлого года.Спустя полгода пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила важную весть: в семье грядет пополнение. Эта новость разделила поклонников британской монархии на два лагеря. Журналисты спросили у жителей штата Калифорния, как они относятся к этой новости.Некоторые американцы считают, что появление наследника смешанных кровей – радостное событие не только для семьи, но и всего мира. "Я думаю, это просто замечательно, что скоро у них появится малыш", – заявила одна женщина. "Я считаю, что это отличный шанс улучшить отношения Великобритании и США", – подхватил другой участник опроса.Но не все американцы разделяют этот восторг. Один мужчина утверждает, что рождение ребенка ставит крест на монаршей семье. "Я предчувствую конец королевской семьи. Они пустили американца в свою систему", – отметил он.Редактор издания People ДжейДи Хейман полагает, что несмотря на все скандалы и разногласия поклонников, появление первенца герцога и герцогини – масштабное событие, за которым будут следить миллионы людей по всему миру. "Это будет грандиозно. Я уверен, что многие почувствуют гордость за то, что среднестатистическая американка с богатым происхождением смогла занять такую высокую позицию", – приводит его слова Express.co.