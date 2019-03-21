Тридцатилетний уроженец Саратовской области рискует на 15 лет отправиться в колонию за вооруженный налет на продуктовый магазин в Химках, который, впрочем, больше напоминал комедию в духе Чарли Чаплина. Пьяного злоумышленника сняла камера наблюдения.

Тридцатилетний уроженец Саратовской области рискует на 15 лет отправиться в колонию за вооруженный налет на продуктовый магазин в Химках, который, впрочем, больше напоминал комедию в духе Чарли Чаплина. Пьяного злоумышленника сняла камера наблюдения.Протрезвевший в отделении после задержания подозреваемый уверяет, что пистолет — венгерский FEG R-61 — он нашел рядом с домом, где снимает квартиру, но не знал, что с ним делать. На следующий день, однако, применение оружию нашлось: с трудом державшийся на ногах мужчина навестил магазин на улице Бабакина, где попытался бесплатно получить бутылку водки и пачку сигарет.Вел себя налетчик с травмой на лбу непринужденно: он снял куртку и повесил ее на привидевшуюся ему вешалку, на время потерял пистолет, который сам же и положил на полку перед собой, шутил с продавщицей, но в конце концов вспомнил о цели своего визита и схватился за оружие. Ни спиртного, ни сигарет он не получил, потому как грабителя выставили на улицу грузчики. Через несколько минут он уже был в наручниках.Эксперты признали пистолет боевым, во время обыска у мужчины нашли 16 патронов к нему, уточнили в подмосковном управлении МВД. Суда подозреваемый, который не нашел объяснения своему поведению, будет дожидаться в следственном изоляторе. За незаконные хранение и ношение оружия ему грозит до восьми лет в колонии, а за разбой — до 15 лет.