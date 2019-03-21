Приговоренный к пожизненному заключению экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радован Караджич, считает, что он и другие сербы принесли себя в жертву и помогли выстоять Сербии.

Приговоренный к пожизненному заключению экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радован Караджич, считает, что он и другие сербы принесли себя в жертву и помогли выстоять Сербии, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, в среду Караджича приговорили к пожизненному сроку за различные преступления в Боснии и Герцеговине против мусульман и хорватов в 1992-1995 годах​​​.Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) ужесточила Караджичу приговор 2016 года, когда он был признан виновным в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице и приговорили к 40 годам заключения. Караджич виновным себя не признал.По словам 73-летнего Караджича, приговор стал "местью трибунала, которая ему, старику, не страшна"."Каждая война, особенно гражданская, производит военные преступления, которые наше государство, если знало о них, осуждало и проводило через суды. Мы честно боролись за свободу и равенство сербского народа в Боснии и Герцеговине", — процитировал адвокат экс-президента Республики Сербской.