О буднях женщины-водителя за рулем служебной полицейской машины и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Разбирается в моторах и БлокеКто решил, что быть водителем - неженское дело? Девушки не пытаются проскочить на жёлтый, не гоняют, аккуратны на перекрёстках, не воспринимают дорогу как бойцовский ринг, да и по многим другим параметрам дадут фору мужчинам. А колесо поменять на дороге им всегда поможет доброволец…Рабочий день сотрудников одного из подразделений пермского главка начался, как обычно, с оперативки. Задачи нарезали на неделю вперед.- А кто водителем у нас сегодня? - поинтересовался участник дискуссии.Через несколько минут пришло сообщение от диспетчера: «Сегодня с вами работает Лариса Лунегова. Телефон такой-то, автомобиль «Волга Сайбер».Вот это да... коллеги молча переглянулись. К девушкам - водителям трамваев, троллейбусов и такси все уже давно привыкли. Но вот встретить даму за рулем служебной машины в полиции - иное дело…Чудовище из бассейна, или Как вывели на чистую воду инструктора по плаваниюПоставлена точка в громком деле серийного педофила из Иркутска. Известного в городе тренера приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима - судье потребовался час на оглашение вердикта. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Потерпевших, ставших жертвами сексуального насилия, - несовершеннолетних мальчишек - больше сотни. Из-за того что маньяк числился на хорошем счету у начальства и коллег, полицейские долгое время не могли к нему подобраться. Оперативному штабу пришлось пойти на хитрость. Участники операции поделись подробностями с «Щитом и мечом».«Мне нравится быть собой»Яркая индивидуальность, харизма, уникальный голос, диапазоном в четыре октавы… И такой непростой путь к успеху. Сергей Пенкин называет себя одиноким волком и держится несколько особняком от шоу-бизнеса. В интервью нашему корреспонденту певец рассказал о детстве и родителях, об участии в церковном хоре и о том, как одиннадцать раз поступал в Гнесинку. Музыкант вспомнил, как махал метлой на Остоженке и принимал в выделенной дворнику каморке шумную творческую компанию. Поведал, каково это - быть не таким, как все, и чем он по-настоящему дорожит.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 11, а также на интернет-странице издания.