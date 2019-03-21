Телеведущий и артист исполнили совместный номер в программе Привет, Андрей!
на телеканале Россия 1. Андрей Малахов и Николай Басков спели дуэтом в часть 70-летия певца Валерия Леонтьева.
Телеведущий и артист исполнили совместный номер в программе "Привет, Андрей!"
на телеканале "Россия 1". Андрей Малахов и Николай Басков спели дуэтом в часть 70-летия певца Валерия Леонтьева.
Запись выступления опубликовал на своей странице в Instagram Басков.
В ролике Андрей Малахов и певец поют попурри из песен Леонтьева. Однако зрителям
вокальные способности телеведущего не понравились.
"Несмотря на потрясения последних
дней, жизнь идет дальше и от этого понимаешь, как важно ценить каждый
день! Сегодня у Валерия Леонтьева 70-летний юбилей!!!
Мы с Андреем Малаховым присоединяемся к поздравлениям
и желаем здоровья, долгих лет жизни и творчества выдающемуся
Артисту", – цитирует пост Баскова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.).
Пользователи соцсети
высмеяли совместный номер звезд, образно говоря, дав им по зубам. Особенно
досталось . "Петь не всем дано", "Малахову медведь на ухо наступил!", "Малахов тебе не надо петь", "Андрею надо
научиться петь", "Да и Баскову тоже не стоит", – высказались
подписчики.
Однако нашлись и те, кто поддержал и натурального
блондина отечественной эстрады. "Андрей,
Вы поете не хуже многих артистов нашего шоу-биза, только оные
льстят себе, а Вы все по-честному, без "тюнинга", с прекрасной
самоиронией, нам нравится", "Мальчики, вы молодцы! Не знаю кто, но
кто-то на женском бэк-вокале, абсолютно невыносимо мешал Вас слушать", -
прокомментировали пост Баскова поклонники.