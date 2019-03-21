Телеведущий и артист исполнили совместный номер в программе Привет, Андрей! на телеканале Россия 1. Андрей Малахов и Николай Басков спели дуэтом в часть 70-летия певца Валерия Леонтьева.

Телеведущий и артист исполнили совместный номер в программе "Привет, Андрей!"на телеканале "Россия 1". Андрей Малахов и Николай Басков спели дуэтом в часть 70-летия певца Валерия Леонтьева.Запись выступления опубликовал на своей странице в Instagram Басков.В ролике Андрей Малахов и певец поют попурри из песен Леонтьева. Однако зрителямвокальные способности телеведущего не понравились."Несмотря на потрясения последнихдней, жизнь идет дальше и от этого понимаешь, как важно ценить каждыйдень! Сегодня у Валерия Леонтьева 70-летний юбилей!!!Мы с Андреем Малаховым присоединяемся к поздравлениями желаем здоровья, долгих лет жизни и творчества выдающемусяАртисту", – цитирует пост Баскова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.).Пользователи соцсетивысмеяли совместный номер звезд, образно говоря, дав им по зубам. Особеннодосталось . "Петь не всем дано", "Малахову медведь на ухо наступил!", "Малахов тебе не надо петь", "Андрею надонаучиться петь", "Да и Баскову тоже не стоит", – высказалисьподписчики.Однако нашлись и те, кто поддержал и натуральногоблондина отечественной эстрады. "Андрей,Вы поете не хуже многих артистов нашего шоу-биза, только оныельстят себе, а Вы все по-честному, без "тюнинга", с прекраснойсамоиронией, нам нравится", "Мальчики, вы молодцы! Не знаю кто, нокто-то на женском бэк-вокале, абсолютно невыносимо мешал Вас слушать", -прокомментировали пост Баскова поклонники.