На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился второй соревновательный день. Мужчины представляли короткие программы в одиночном катании. Выиграл старт американец Натан Чен, лучший из россиян Михаил Коляда на 10-м месте.

На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился второй соревновательный день. Мужчины представляли короткие программы в одиночном катании. Выиграл старт американец Натан Чен, лучший из россиян Михаил Коляда на 10-м месте.Чен выступал последним из всех трех десятков участников мирового первенства и показал результат 107,40 баллов. В четверке лидеров еще два американца Джейсон Браун и Винсент Чжоу, а также двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, который сорвал один из элементов и идет на 3-м месте.Все три наших участника выступили не слишком удачно, также допустив ошибки. Коляда набрал 84,23 балла и опережает соотечественника Андрея Лазукина на 0,18 балла. Худшим среди россиян стал Александр Самарин, который получил 78,38 балла и занимает лишь 20-е место.