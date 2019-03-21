Два истребителя Су-27 Воздушно-космических сил России вылетели для сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США. Американcкий самолет был замечен над нейтральными водами Балтийского моря, поясняет пресс-служба Министерства обороны РФ, он двигался в сторону государственной границы РФ.

Два истребителя Су-27 Воздушно-космических сил России вылетели для сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США. Американский самолет был замечен над нейтральными водами Балтийского моря, поясняет пресс-служба Министерства обороны РФ, он двигался в сторону государственной границы РФ.Су-27 подошли к американцу, опознали его и сопровождали до тех пор, пока он не ушел в сторону от российского воздушного пространства. После этого истребители вернулись на базу.B-52H – самолет-пенсионер: впервые поднялся в воздух в 1954 году. Сейчас, после ряда модернизаций, этот дозвуковой бомбардировщик способен взять на борт более 30 тонн оружия, в том числе и ядерного.Дальность полета B-52 – около 12 тысяч километров, максимальная скорость – чуть больше 1 тысячи километров в час, а предельная высота полета – 15 километров. Всего на вооружении ВВС США стоят 58 подобных стратегов, еще 18 машин – в резерве. Стоимость каждого самолета составляет около 84 миллиона долларов.