В Саратове водитель легковушки заблокировал выезд со двора машине скорой помощи, которая везла юного пациента. На помощь медикам пришли местные жители - они силой заставили мужчину уступить дорогу. Стычку сняли на видео.

В Саратове водитель легковушки заблокировал выезд со двора машине скорой помощи, которая везла юного пациента. На помощь медикам пришли местные жители — они силой заставили мужчину уступить дорогу. Стычку сняли на видео.Инцидент произошел во второй половине дня у дома №39 по улице Тархова. Добраться до места у фельдшеров получилось без проблем, трудности возникли на обратном пути — двор был перегорожен иномаркой. Водитель последней на просьбы отъехать в сторону ответил отказом, упоминания о том, что в скорой находится ребенок, которому требуется госпитализация, его не тронули. Когда запас аргументов был исчерпан, в спор вмешались трое местных жителей."Мужик не выпускает скорую помощь с больным человеком, ребенок там в скорой. Трое мужиков не могут его уговорить отъехать", — рассказала автор записи.Препирательство переросло в потасовку, но если поначалу автовладелец пропустил несколько ударов, то потом смог оттеснить противников от автомобиля. Разнял их водитель скорой, после чего дорогу освободили, а ребенка доставили в больницу. Его жизни, как сообщили в региональном Минздраве, ничего не угрожает.