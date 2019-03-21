В Белоруссии происходит что-то странное. Ходят слухи о скорой отставке президента страны Александра Лукашенко. Некоторые пошли еще дальше и заявили, что Батька готовит маршруты эвакуации из республики.
В Белоруссии происходит что-то странное. Ходят слухи о скорой отставке президента страны Александра Лукашенко. Некоторые пошли еще дальше и заявили, что Батька готовит "маршруты эвакуации" из республики.
Странное сообщение было распространено в четверг, 21 марта.
"Служба безопасности президента Республики Беларусь получила распоряжение
отрабатывать маршруты эвакуации Александра Лукашенко из страны в случае
нештатной ситуации", – утверждает телеграм-канал "Компромат
Беларусь".
Россия пунктом назначения не является, отмечают авторы
ресурса. По их словам, "маршрут эвакуации" Лукашенко пролегает в
одну из арабских стран. Какое конкретно государство имеется в виду авторы не
уточнили.
Впрочем, к подобным громким заявлениям стоит относиться с большой
долей скепсиса. Никаких источников информации о готовящемся "бегстве" Лукашенко
авторы публикации не приводят.
С иронией к сообщению "Компромат Беларусь"
отнеслись даже их коллеги – телеграм-канал "Белорусский гамбит":
"А чего не на Украину? Там же по вашим прогнозам друг Педро Порошенко
побеждает", – прокомментировали авторы.
находится у власти 25 лет. Последнее
время активизировались разговоры о его скором уходе. Эксперты наперебой
кинулись подбирать Батьке возможных преемников.
Отмечается, что неплохие позиции у старшего сына Лукашенко -
43-летнего Виктора, заместителя отца по вопросам безопасности. Другие ставят на
нынешнего премьер-министра братской республики Сергея Румаса.
Третьи и вовсе не исключают, что в будущем президентом
станет младший сын Батьки – 14-летний Николай. Сам от комментариев
воздерживается.