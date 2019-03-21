В Белоруссии происходит что-то странное. Ходят слухи о скорой отставке президента страны Александра Лукашенко. Некоторые пошли еще дальше и заявили, что Батька готовит маршруты эвакуации из республики.

В Белоруссии происходит что-то странное. Ходят слухи о скорой отставке президента страны Александра Лукашенко. Некоторые пошли еще дальше и заявили, что Батька готовит "маршруты эвакуации" из республики.Странное сообщение было распространено в четверг, 21 марта."Служба безопасности президента Республики Беларусь получила распоряжениеотрабатывать маршруты эвакуации Александра Лукашенко из страны в случаенештатной ситуации", – утверждает телеграм-канал "КомпроматБеларусь".Россия пунктом назначения не является, отмечают авторыресурса. По их словам, "маршрут эвакуации" Лукашенко пролегает водну из арабских стран. Какое конкретно государство имеется в виду авторы неуточнили.Впрочем, к подобным громким заявлениям стоит относиться с большойдолей скепсиса. Никаких источников информации о готовящемся "бегстве" Лукашенкоавторы публикации не приводят.С иронией к сообщению "Компромат Беларусь"отнеслись даже их коллеги – телеграм-канал "Белорусский гамбит":"А чего не на Украину? Там же по вашим прогнозам друг Педро Порошенкопобеждает", – прокомментировали авторы.находится у власти 25 лет. Последнеевремя активизировались разговоры о его скором уходе. Эксперты наперебойкинулись подбирать Батьке возможных преемников.Отмечается, что неплохие позиции у старшего сына Лукашенко -43-летнего Виктора, заместителя отца по вопросам безопасности. Другие ставят нанынешнего премьер-министра братской республики Сергея Румаса.Третьи и вовсе не исключают, что в будущем президентомстанет младший сын Батьки – 14-летний Николай. Сам от комментариеввоздерживается.