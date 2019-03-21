Программу обучения турецких пилотов управлению истребителями пятого поколения F-35 могут приостановить. Это реакция Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф.
Программу обучения турецких пилотов управлению истребителями пятого поколения F-35 могут приостановить. Это реакция Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", пишет агентство ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэтрин Уилбаргер.
Она пояснила, что С-400 и F-35 – компьютеры, которые нельзя подключать друг к другу. Это может угрожать безопасности всех союзников Турции по НАТО.
В конце 2018 года санкциями Анкаре уже угрожал второй помощник госсекретаря США Уэсс Митчел. Он особо уточнил, что ограничения против Турции введут сразу после того, как сделка по покупке С-400 завершится. И восстановить разрушенные отношения будет очень непросто.
Турция решила купить российские ЗРК в конце 2017 года. Первая партия зенитных ракетных комплексов должна быть выпущена к маю 2019 года. А в июне начнутся поставки ЗРК заказчику. Анкара приобрела два дивизиона по 8 пусковых установок в каждом.