Программу обучения турецких пилотов управлению истребителями пятого поколения F-35 могут приостановить. Это реакция Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф.

Программу обучения турецких пилотов управлению истребителями пятого поколения F-35 могут приостановить. Это реакция Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", пишет агентство ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэтрин Уилбаргер.Она пояснила, что С-400 и F-35 – компьютеры, которые нельзя подключать друг к другу. Это может угрожать безопасности всех союзников Турции по НАТО.В конце 2018 года санкциями Анкаре уже угрожал второй помощник госсекретаря США Уэсс Митчел. Он особо уточнил, что ограничения против Турции введут сразу после того, как сделка по покупке С-400 завершится. И восстановить разрушенные отношения будет очень непросто.Турция решила купить российские ЗРК в конце 2017 года. Первая партия зенитных ракетных комплексов должна быть выпущена к маю 2019 года. А в июне начнутся поставки ЗРК заказчику. Анкара приобрела два дивизиона по 8 пусковых установок в каждом.