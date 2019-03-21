В Москве разгорается скандал вокруг старинной усадьбы в Колпачном переулке. Недавно отреставрированные палаты XVIII века может скрыть глухой забор - этого, во всяком случае, опасаются москвичи. Оградить участок вокруг памятника, по их словам, решил новый собственник здания. Кстати, спорная территория - еще и часть известного туристического маршрута.

В Москве разгорается скандал вокруг старинной усадьбы в Колпачном переулке. Недавно отреставрированные палаты XVIII века может скрыть глухой забор — этого, во всяком случае, опасаются москвичи. Оградить участок вокруг памятника, по их словам, решил новый собственник здания. Кстати, спорная территория — еще и часть известного туристического маршрута.Едва закончилась реставрация знаменитой усадьбы сподвижника Петра I, врача и аптекаря Тверитинова в Колпачном переулке, и памятник XVIII века в стиле барокко предстал перед взорами москвичей и гостей столицы в своем первозданном великолепии, как жители окрестных домов стали возмущаться."Собственники здания, которое у нас за спиной, пытаются захватить эту территорию, изменить утвержденный проект межевания территории этого квартала", — утверждает Дмитрий Чарахчьян."Я категорически против планов собственника этого здания ограничить доступ всех жителей на эту территорию. То есть, это проход на бульвары, проход к Хохловской площади, этим проходом люди пользуются уже больше 100 лет!" — говорит Виктория Еремина.Тревогу старожилов района вызвали общественные слушания о предоставлении прилегающего к зданию участка земли во владение нынешнему собственнику усадьбы. Дело в том, что это всегда была территория общего пользования со свободным доступом всех желающих."Если мы посмотрим справа, мы получим вот такую глухую стену с колючей проволокой. Если посмотреть с той стороны Бульварного кольца — заборы везде, загородили, извините, как на кладбище!" — возмущен Александр Белый."Мы полагаем, что происходят махинации с публичными слушаниями. Офисные здания внезапно становятся жилыми!" — говорит Дмитрий Чарахчьян.Кроме того, получается, что в случае установки заборов отреставрированные палаты Тверитинова невозможно будет увидеть, что нарушает права граждан на свободный доступ к культурным ценностям. Местные жители буквально прижали представителя собственника усадьбы к стенке.- На слушаниях нам было четко сказано, что проход всех граждан будет зависеть от волеизъявления собственника!"Нет, я так не считаю! Я не знаю, кто вам такое сказал. Как мы можем перекрыть вход граждан на эту территорию?" — говорит управляющий усадьбой Тверитинова в Колпачном переулке Владимир Сухорученко.- Судьба этого куска земли какая после того, как вы его изымете?- Вы меня спрашиваете? Надо спрашивать у нашего юриста, он занимается этими делами, я не занимаюсь этими делами.- А зачем его изымать вообще?- Да никто его не изымает, почему вы решили, что его изымают?!Управляющий зданием усадьбы клялся, что заборов не будет, а все делается только для приведения территории в порядок.- Здесь у нас находится охранник каждый день, круглосуточная охрана. Вот здесь спят бомжи, здесь мусор. Вы представьте — центр Москвы, Покровка! Мы хотим сделать, чтобы здесь не было помойки!Однако эти объяснения взволнованную общественность не удовлетворили. Лишь одна аренда спорного участка земли обойдется в два миллиона рублей в год. Вряд ли собственник будет платить такие деньги просто за право подметать кусок асфальта. Инициативная группа жителей собирает подписи под коллективным обращением в мэрию о недопустимости захвата городской земли вокруг памятника.