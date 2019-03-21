Установлено, что злоумышленники ворвались в салон связи и, угрожая фонарем-дубинкой, похитили из кассы денежные средства, а также мобильные телефоны...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Бутово совместно с оперуполномоченными уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЮЗАО были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на салон сотовой связи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о разбойном нападении на салон сотовой связи на бульваре Адмирала Ушакова. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые на месте совершения преступления задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 34-летний приезжий и 41-летний москвич.Установлено, что злоумышленники ворвались в салон связи и, угрожая фонарем-дубинкой, похитили из кассы денежные средства, а также мобильные телефоны. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. Однако, воспользовавшись моментом, пока подозреваемые отвлеклись, один из сотрудников салона успел нажать кнопку тревожной сигнализации.По данному факту следственной частью Следственного управления УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56