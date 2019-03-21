В результате проведения профилактических рейдовых мероприятий из незаконного оборота изъято более 120 сим-карт.

В феврале и марте сотрудники УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и представителями Управления Роскомнадзора провели рейды по выявлению фактов незаконной реализации сим-карт.В ходе проведения профилактических мероприятий стражами порядка в областном центре был задержан гражданин одной из бывших союзных республик, который, не имея соответствующего договора об оказании услуг, продавал сим-карты различных операторов связи.Аналогичные факты были выявлены в Петушинском и Собинском районах.В общей сложности правоохранители изъяли 127 сим-карт различных операторов связи.Во всех случаях полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.29 КоАП РФ (заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом).Санкция указанной статьи предусматривает наказание для граждан в виде административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей.УМВД России по Владимирской области напоминает гражданам:Любая продажа сим-карт без заключения договора незаконна. Договор продажи должен быть заключен между официальным представителем оператора и клиентом.Незарегистрированная в установленном порядке сим-карта является незащищенным средством, в том числе от действий мошенников. Пользование ею создает трудности при обслуживании сотовым оператором и может привести к отключению.