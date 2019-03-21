Массовые проверки водителей пройдут 22 марта.

22 марта в городе Владимире сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут рейды по предупреждению случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.Инспекторы в очередной раз обратятся к водителям с напоминанием о том, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает повышенную опасность для всех участников дорожного движения, влечет наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 000 рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.Госавтоинспекция напоминает: при необходимости совершить поездку после застолья, лучше воспользоваться услугами такси, а если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, незамедлительно сообщите в о данном факте в полицию. Сотрудники предпримут необходимые меры реагирования.Справочно:За два месяца текущего года во Владимирской области к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения было привлечено более 390 водителей, в отношении почти 160 автолюбителей составлены административные протоколы за отказ от прохождения соответствующего освидетельствования.При этом с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, в этот же период на территории региона произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли и 27 получили травмы различной степени тяжести.