При осмотре автомобиля злоумышленника оперативники обнаружили тайник в подкапотном пространстве, в котором находился пакет с веществом растительного происхождения...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Оперативникам поступила информация о 48-летнем приезжем из ближнего зарубежья, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Московского региона.В Восточном округе столицы полицейские остановили машину «Киа Спектра», на которой передвигался подозреваемый. Досмотрев автомобиль, оперативники обнаружили тайник в подкапотном пространстве, в котором находился пакет с веществом растительного происхождения. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, массой более 1 килограмма.По данному факту ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве