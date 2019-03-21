В Твери олень увяз на очистных сооружениях в болоте. Его спасали сотрудники Водоканала, МЧС и Минприроды. Несчастное животное освободили при помощи экскаватора, усыпили транквилизатором и увезли за город поправлять здоровье.

В Твери олень увяз на очистных сооружениях в болоте. Несчастному животному крепко досталось, из вязкого ила торчал лишь нос и рога.Оленя заметили работники Водоканала. В ожидании ветеринаров и сотрудников МЧС, мужчины частично освободили животное, подкопав грунт вокруг него, облегчив тем самым его дыхание.Приехавшие ветеринары вкололи застрявшему оленю транквилизатор, после чего его вытащили и оказали первую помощь: оказалось, что ослабленное животное покусали собаки, воспользовавшись его беспомощностью.Израненного оленя, по сообщению портала "ТИА", отвезли за город поправлять здоровье на эко-ферме. После того, как он окрепнет, его отпустят на волю.