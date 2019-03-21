Стали известны подробности голого перформанса в Третьяковской галерее. По залу Врубеля в Лаврушинском переулке прошелся мужчина. Из одежды на нем были только стринги. Дефиле наделало много шума в соцсетях. В музее произошедшее назвали несанкционированным перформансом.

Стали известны подробности голого перформанса в Третьяковской галерее. По залу Врубеля в Лаврушинском переулке прошелся мужчина. Из одежды на нем были только стринги. Дефиле наделало много шума в соцсетях. В музее произошедшее назвали "несанкционированным перформансом", а также выяснили, что это был променад художника-акциониста, сообщает телеканал "Россия 24". А в Росгвардии объяснили, почему не вмешались в столь экстравагантную демонстрацию экспоната. Угрозы для произведений искусства и посетителей во время проведения перформанса не было, отмечает пресс-служба Третьяковской галереи.Прежде чем устроить несанкционированную художественную акцию в Третьяковской галерее и бродить по залам в нижнем белье, считает директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, мужчине следовало бы заранее обратиться к директору галереи и объяснить свою концепцию.Марина Лошак отметила, что в музее существуют правила, которые не предполагают, что пришедшие на выставку в Третьяковку люди готовы наблюдать голого человека. В таких случаях, а это часто происходит, отметила директор Пушкинского музея, нужно в письме пояснить свою концепцию проведения акции."Дальше приглашаются коллеги, начальник службы безопасности, главный хранитель, это коллегиально обсуждается", — прокомментировала Лошак произошедшее.Она призвала акционистов идти на контакт, это принесет много пользы. В музее тоже работают понимающие люди, которые знают, как функционирует современное искусство, подчеркнула Марина Лошак.Выводить из залов людей, которые стараются привлечь к себе внимание необычной формой одежды и поведением, музеи сегодня не могут, подчеркнул глава Союза музеев России, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский."Просто так взять и вышвырнуть человека за шкирку мы не можем — тогда на нас подадут в суд, — пояснил Пиотровский. — Нужно действовать какими-то уговорами".Появление в музеях голых людей, по его словам, обычное дело. Когда такие люди появляются, то музейные работники просто закрывают за ними двери, а посетители сами решают – интересен ли им такой перформанс или нет. Лишившись публики такие акционисты просто теряют интерес к происходящему, деликатно пояснил Пиотровский.Что касается зала Врубеля в Третьяковской галерее, то в нем просто нет дверей. Михаил Пиотровский призвал просто не привлекать излишнего внимания к подобным музейным инцидентам. В Третьяковке, тем временем, открылась ретроспективная выставка Ильи Репина. На ней представлено 300 работ величайшего русского художника.