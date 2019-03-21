В полдень 21 марта на Троекуровском кладбище столицы началась церемония прощания с Юлией Началовой. Сотни людей с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проводить в последний путь певицу, которая внезапно умерла в возрасте 38 лет. Среди них и простые люди, и известные личности.

В полдень 21 марта на Троекуровском кладбище столицы началась церемония прощания с Юлией Началовой. Сотни людей с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с певицей, которая внезапно умерла в возрасте 38 лет.Среди тех, кто пришел проводить Юлию в последний путь, — Аскольд и Эдгард Запашные, Тимур Родригез, Ирина Салтыкова, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, солист "Иванушек" Кирилл Андреев с женой и другие известные личности, сообщает "МК". Люди волнуются, что не успеют все проститься с певицей – на церемонию отведено всего 2 часа.На улице одной из пришедших проститься с Юлией стало плохо. Женщина рассказала, что все эти дни не может справиться с эмоциями, все время плачет – "такой шок".Другая девушка с букетом роз вспоминает о том, какой талантливой, молодой и красивой была Юлия, и что ее смерть – "это большая несправедливость", передает РИА Новости.Во время похорон Анна Исаева — пресс-секретарь и близкая подруга певицы назвала установленную во время вскрытия причину смерти Юлии Началовой.Она опровергла появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения, что у Юлии был рак. По ее словам, причина смерти певицы – заражение крови (сепсис), вторую волну которого она не пережила.Певица стала известна в начале 1990-х, когда еще в юном возрасте приняла участие и одержала победу в телеконкурсе "Утренняя звезда". За годы своей творческой карьеры она записала несколько альбомов, снималась в кино и вела популярные телепрограммы.21 марта на телеканале "Россия 1" в "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – повтор программы от августа 2018 года, гостьей которой была Юлия Началова.