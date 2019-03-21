Проститься со знаменитостью прибыли многие звезды российского шоу-бизнеса. На похороны Юлии Началовой приехал и певец Влад Топалов.

Проститься со знаменитостью прибыли многие звезды российского шоу-бизнеса. На похороны Юлии Началовой приехал и певец Влад Топалов.Журналисты попытались поговорить с исполнителем, но он не был настроен на общение. После очередного вопроса от представителей СМИ Влад Топаловвышел из себя.Певец говорил только: "Дайте пройти!" Он чуть лине толкался, сообщает "Московский комсомолец". В такой тяжелый день артисту незахотелось высказываться.Зато смерть Юлии Началовой прокомментировал директор Большого Московского государственногоцирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. "Я знал о здоровье. Накануне смерти она отвечала на звонки, но новости были позитивные. Никогда не жаловалась на болезнь", – отметил артист на прощании с Началовой.Как писали"Дни.ру", певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввели в кому. 16марта врачи провели операцию, после которой артистка скончалась. Причинойсмерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненный болезнями звезды. На пришли родственники, представители российскогошоу-бизнеса и поклонники ее таланта.Напомним, чтопроходят на Троекуровском кладбище в столице. Прощание с 38-летней певицей продлится до 14:00 мск.