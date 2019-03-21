Москва Медиа с 23 марта 2019 запускает пятый сезон образовательного проекта TVoя Москва. Журналисты и блогеры расскажут о перспективах и возможностях блогосферы, научат пользоваться диджитал-инструментами и правильно применять полученные знания.

С 23 марта 2019 года "Москва Медиа" запускает пятый сезон образовательного проекта "TVoя Москва".В современном мире, если не каждый второй, то каждый третий что-то выкладывает в соцсети. Еда, путешествия, рождение детей, животные, покупки, встречи с друзьями, интервью, красота и мода, лайфхаки и т. д. У кого-то это превращается в хобби или даже профессию. Таких людей называют блогерами. Но мало кто из них профессионально подходит к своему выбору."TVoя Москва" внесет ясность и поможет разобраться в новых платформах, форматах, трендах, в соединительных нитях взаимоотношений блогеров и аудитории. Журналисты и блогеры расскажут о перспективах и возможностях блогосферы, научат пользоваться диджитал-инструментами и правильно применять полученные знания.За 12 суббот пройдут 24 мастер-класса. Их проведут Айгуль Вишня, Федор Баландин, Таня Старикова, Мария Азаренок, Касе Гасанов, Кирилл Королев, Александр и Дмитрий Чекмаревы, Талли Кельми, Стас Кулик и многие другие. Они научат, как находить рекламодателей, общаться с партнерами и зарабатывать. Расскажут о трендах мобильной фотографии и об эволюции контента на YouTube, обсудят со слушателями этику блогинга и допустимость шок-контента.Открытые мастер-классы будут проходить в Центре документального кино в "Музее Москвы" по субботам с 11:30 до 14:00. Мастер-классы можно посмотреть в прямой трансляции и в записи на сайте и в соцсетях проекта.Также выберут лучших блогеров в пяти номинациях — фоторепортаж, видеорепортаж, аудиорепортаж, проморолик, блогинг. Работы на конкурс принимаются с 23 марта по 31 июля 2019 года. Зарегистрироваться для участия в конкурсе и мастер-классах, а также следить за обновлениями расписания можно на официальной странице проекта.Проект, созданный при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы, стартовал в 2015 году. За это время мастер-классы посетило более 5000 человек.