Елена Ваенга отменила несколько концертов. Представитель популярной исполнительницы сообщил, что ночью ей стало хуже.

Елена Ваенга отменила несколько концертов. Представитель популярной исполнительницы сообщил, что ночью ей стало хуже.На своей официальной странице в соцсети Instagram Елена Ваенга объявила об отмене четырех концертов из-за плохого самочувствия. Предположительно, артистка не выступит в Самаре, Саратове, Сызрани и Волгограде.Журналисты связались с техническим директором Елены Ваенги, чтобы тот прокомментировал ситуацию. "Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело – проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже", – рассказал Александр Дробыш.Он признался, что не знает, вызвали ли Елене Ваенге скорую помощь. "Все случилось в шесть утра. Может быть, она не спала всю ночь. Я сегодня не видел Елену, поэтому не знаю, как она сегодня. Мы стараемся ее не дергать сейчас", – пояснил технический директор артистки.Дробыш уточнил, что болезненное состояние серьезно не сказывается на жизни Ваенги. "Я так понимаю, что это несильно влияет на общее самочувствие, больше – на голос. Опасности для жизни нет, просто нужно время на восстановление", – цитирует его .По всей видимости, проблемы со здоровьем у начались несколько месяцев назад. В ноябре 2018 года стало известно, что певица попала в больницу с болями. Причину госпитализации не уточнила.