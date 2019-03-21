Пьяный хулиган устроил драку со своим бывшим учителем в школе Вышнего Волочка. За преподавателя вступились старшеклассники, которые быстро скрутили дебошира. Очевидцы сняли стычку на видео.

Пьяный хулиган устроил драку со своим бывшим учителем в школе Вышнего Волочка. За преподавателя вступились старшеклассники, которые быстро скрутили дебошира. Очевидцы сняли стычку на видео.Инцидент произошел днем в минувшую среду, 20 марта, в средней школе №7. Крепко выпивший молодой человек прошел в школу, где нет охранника, и начал нападать на обучающихся. За детей вступился учитель истории и обществознания Игорь Богданов, но ему порядком досталось от хулигана.Тогда в дело вмешались старшеклассники: трое учеников ловко скрутили бывшего воспитанника учебного заведения, а после того, как он утихомирился и почти уснул, выставили его за порог.В региональном МВД о происшествии узнали из сообщений в СМИ, в настоящее время проводится проверка инцидента.