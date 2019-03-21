На Украине создана целая машина фальсификации результатов президентских выборов.

На Украине создана целая машина фальсификации результатов президентских выборов. На заседании ЦИК утвердили бюллетень по голосованию, в котором зарегистрирован полный клон Юлии Тимошенко – Юрий Тимошенко. Чтобы эта манипуляция получилась, принято решение, что никакой нумерации кандидатов не будет.При таком раскладе украинский эксперт Спиридон Килинкаров глубоко сомневается, состоится ли вообще второй тур выборов.Если социологи дают разрыв между Тимошенко и Порошенко всего 1,5%, то через эту технологию мошенничества и манипуляции они отнимают эти 3% голосов."Вы можете представить такой уровень цинизма и политической наглости? Ведь за этим следит весь мир! Все знают, кто реальные, а кто фейковые политики. Но это никого не останавливает. Цель задана – любой ценой получить президентскую булаву", – возмущается эксперт. И вопрос заключается в одном: согласятся ли политические оппоненты на такой метод ведения политической борьбы.Социологический рейтинг еще одного кандидата в президенты Владимира Зеленского, по мнению Килинкарова, также нельзя назвать объективным."Это не рейтинг Зеленского как политика, это его популярность. Это две большие разницы. У Тимошенко и Порошенко есть рейтинги, они действующие политики, со своей историей, и народ оценивает их политическую деятельность. У Зеленского есть популярность, он ей пытается воспользоваться и стать политиком," – заключил украинский эксперт, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".