Актеру Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. До выборов осталось меньше двух недель, а от поддержки юмориста отказались американцы. В Сеть утекла видеозапись, где расстроенный актер весьма эмоционально разговаривает с соратниками.
Актеру Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. До выборов осталось меньше двух недель, а от поддержки юмориста отказались американцы. В Сеть утекла видеозапись, где расстроенный актер весьма эмоционально разговаривает с соратниками.
Зеленский позволил себе выругаться в адрес своей коллеги
Елены Кравец. Видеозапись утекла в Сеть и быстро набрала популярность.
"Деньги, можно сказать, лежат у нас под ногами, мы в
них по уши погрязли", – обращается Кравец к Зеленскому. Однако актриса
сбивается и не может закончить речь.
Неподготовленность коллеги вызывает резкую реакцию актера.
"Лена, успокойся! Тихо", – сказал Зеленский и для лучшего внушения
добавил крепкое словцо из трех букв. Впрочем, на Кравец это не подействовало, и актриса до
конца записи так и не смогла закончить речь. Все произошло на съемочной
площадке популярного сериала "Слуга народа"
продолжает лидировать в предвыборной гонке, но
отказ американцев поддерживать комика может сильно ударить по его позициям. О
демарше Вашингтона ранее заявил директор Института миротворческих инициатив
Денис Денисов.
Для Соединенных Штатов Зеленский остается темной лошадкой.
Американцы до конца не понимают, что у Зеленского на уме и чего можно ждать от
"слуги народа".
По словам эксперта, актер ведет консультации с американскими
чиновниками и дипломатами. Но основным кандидатом для Вашингтона все же
является Порошенко, уверен аналитик.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. За
Владимира Зеленского готовы проголосовать более 25% избирателей.
Бывший
премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко занимают
в предвыборной гонке второе и третье место соответственно. Как сообщает , во втором туре может набрать более 36% голосов.