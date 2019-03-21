Актеру Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. До выборов осталось меньше двух недель, а от поддержки юмориста отказались американцы. В Сеть утекла видеозапись, где расстроенный актер весьма эмоционально разговаривает с соратниками.

Актеру Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. До выборов осталось меньше двух недель, а от поддержки юмориста отказались американцы. В Сеть утекла видеозапись, где расстроенный актер весьма эмоционально разговаривает с соратниками.Зеленский позволил себе выругаться в адрес своей коллегиЕлены Кравец. Видеозапись утекла в Сеть и быстро набрала популярность."Деньги, можно сказать, лежат у нас под ногами, мы вних по уши погрязли", – обращается Кравец к Зеленскому. Однако актрисасбивается и не может закончить речь.Неподготовленность коллеги вызывает резкую реакцию актера."Лена, успокойся! Тихо", – сказал Зеленский и для лучшего внушениядобавил крепкое словцо из трех букв. Впрочем, на Кравец это не подействовало, и актриса доконца записи так и не смогла закончить речь. Все произошло на съемочнойплощадке популярного сериала "Слуга народа"продолжает лидировать в предвыборной гонке, ноотказ американцев поддерживать комика может сильно ударить по его позициям. Одемарше Вашингтона ранее заявил директор Института миротворческих инициативДенис Денисов.Для Соединенных Штатов Зеленский остается темной лошадкой.Американцы до конца не понимают, что у Зеленского на уме и чего можно ждать от"слуги народа".По словам эксперта, актер ведет консультации с американскимичиновниками и дипломатами. Но основным кандидатом для Вашингтона все жеявляется Порошенко, уверен аналитик.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. ЗаВладимира Зеленского готовы проголосовать более 25% избирателей.Бывшийпремьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко занимаютв предвыборной гонке второе и третье место соответственно. Как сообщает , во втором туре может набрать более 36% голосов.