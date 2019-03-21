Звезда реалити-шоу Дом-2 Глеб Жемчугов подозревает, что воспитывает не своего ребенка. Экс-участник телестройки обратился в редакцию программы На самом деле Первого канала, чтобы вывести экс-супругу Ольгу на чистую воду.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов подозревает, чтовоспитывает не своего ребенка. Экс-участник телестройки обратился в редакциюпрограммы "На самом деле" Первого канала, чтобы вывести экс-супругу Ольгу начистую воду."Ваша программа является для меня крайней точкой", – заявилЖемчугов появившись на съемочной площадке. О том, что его четырехлетний сынишкаМихаил возможно был рожден от другого мужчины, он узнал несколько лет назад. Лучшийдруг Роман Поликарпов ошарашил Глеба признанием. В студии программы "Насамом деле" он надеется во всем разобраться."Выросли в одном дворе, – вспоминает Глеб о приятеле. – Вместе начали заниматься музыкой. Дружим около15 лет. Когда мы вместе отдыхали, ездили за грибами. Остались с ним вдвоем, ипод увеселительными напитками зашел разговор, где он начал говорить, что Миша,чем становится старше, тем меньше становится похож на меня. Он сказал: "Онбольше похож на моего сына".Тогда приятель рассказал о связи с женой Глеба – Ольгой. Пословам Жемчугова, та беседа завершилась мордобоем.После Глеб пояснил экспертам "На самом деле", что и всегдаподозревал Ольгу в изменах. "Мы были на телепроекте, и редакторы данноготелешоу сообщили, что поступило сообщение от наших общих с ней друзей о том,что Ольга была мне не верна. Мне пришлось отстаивать ее честь, ведь на этотпроект привел ее я. Мне пришлось пропустить это мимо ушей", – вспомнил мужчина.Жемчугов отметил, что с женой уже развелся – возлюбленнаяушла к инструктору по вождению. Его сын сейчас живет с матерью.На съемках "На самом деле" появилась экс-супруга героя –Ольга Жемчугова. "Это сын Геба. Это безусловно. Другого быть не может", -заявила она с порога.Женщина сообщила, что СМС-сообщения о ее неверности – это провокациязавистников, а признание Поликарпова – месть. Роман тоже испытывал к нейсимпатию, и затаил обиду, когда она предпочла ему Глеба. Жемчугова считает, чтоэкс-муж затеял скандал, чтобы не платить алименты.На "Прямой эфир" приехал и Роман Поликарпов, он долго нерешался выйти на площадку. Не хотел показываться перед камерами, однако редакторамудалось его уговорить.Встреча бывших лучших друзей чуть не закончилась кровопролитием.Вовремя вмешался ведущий шоу Дмитрий Шепелев. "Я не допущу здесь никакой драки",– заявил шоумен. После Поликарпов заявил о том, что около пяти лет назад быллюбовником Жемчуговой.В конце эфира ведущий шоу вскрыл конверт срезультатами ДНК-исследования. "Вероятность того, что Глеб Жемчугов являетсяотцом Миши Жемчугова составляет 99,9%", – зачитал Дмитрий Шепелев.Выводы экспертов растрогали Глеба. Герой ток-шоу схватил бланк с результатами, прижал его к лицу и заплакал.