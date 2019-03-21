Очередной скандал сотряс Елену Степаненко и Евгения Петросяна, бывших супругов, которые теперь заняты тем, чтобы разделить совместно нажитое имущество. Появилась информация, что юмористка утаила от экс-супруга и суда кругленькую сумму.

Очередной скандал сотряс Елену Степаненко и Евгения Петросяна, бывших супругов, которые теперь заняты тем, чтобы разделить совместно нажитое имущество. Появилась информация, что юмористка утаила от экс-супруга и суда кругленькую сумму.Разводом и разделом совместно нажитого имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна занимается Хамовнический суд. Он начал проверять имущество юмористки и нашел нечто очень интересное. У артистки обнаружили десятки счетов в российских банках. Всего на них лежало 340 тысяч долларов, 2,2 миллиона рублей и 2,5 тысяч евро, компетентно сообщает телеграм-канал Mash. Если все перевести в рубли, то речь идет о более 25 миллионах рублей.Отмечается, что Елена Степаненко должна была сообщить об этих счетах как о совместно нажитом суду, но не сделала этого. Говорят, юмористка и на свои выступления цены задирает по сравнению с концертами бывшего мужа."На концертах Елена Григорьевна после развода имеет возможность зарабатывать больше Евгения Петросяна. Сейчас она улетела в Америку, в ближайшие выходные будет выступать в Филадельфии и Нью-Йорке перед русскими эмигрантами. Цена билетов – от 45 до 85 долларов (от 2945 до 5563 рублей по текущему курсу). У Петросяна запросы куда скромнее", – рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин в свежем интервью.Дележ имущества может длиться годами из-за того, что Евгений Петросян и не могут прийти к согласию. "Пока они не договорились ни по одному из десяти тысяч предметов. Степаненко препятствует дележу из вредности. И ведь ни ему не дает спокойно пользоваться нажитым добром, ни себе. Еще и оценку собственности не назначили", – сообщил представитель Евгения Петросяна .