В большом зале Дома кино в Москве проходит церемония прощания с Марленом Хуциевым. Легендарный режиссер скончался 19 марта на 94-м году жизни. Похоронят Хуциева на Троекуровском кладбище.

В большом зале Дома кино в Москве проходит церемония прощания с Марленом Хуциевым. Легендарный режиссер скончался 19 марта. Ему было 93 года.Перед Домом кино выстроилась очередь желающих проститься с классиком кинематографа. Как сообщает РИА Новости, приехали председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, актер Александр Панкратов-Черный, коллеги Хуциева по Союзу кинематографистов.Герасимов отметил, что большинство кинематографистов учились на его фильмах, а сам Хуциев говорил, что учился у великих итальянцев."Он подхватил аромат того самого итальянского кино, воздушность, легкость камеры, движения, настроения. Я всегда знал, что я счастливый человек, потому что имею возможность общаться с ним", — сказал он.Похоронят Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище.Хуциев снял замечательные, известные всем фильмы — "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Два Федора".