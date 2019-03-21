В Москве простились с Марленом Хуциевым. Сотни людей пришли отдать дань памяти выдающемуся режиссеру. Его совсем немногочисленные фильмы становились откровением для его современников. По его великим картинам учились будущие поколения кинематографистов. Ему навсегда останутся благодарны миллионы зрителей - за деликатную интонацию, за ненавязчивую мудрость, за красоту и поэтичность его произведений.

В Москве простились с Марленом Хуциевым. Сотни людей пришли отдать дань памяти выдающемуся режиссеру. Его совсем немногочисленные фильмы становились откровением для его современников. По его великим картинам учились будущие поколения кинематографистов. Ему навсегда останутся благодарны миллионы зрителей — за деликатную интонацию, за ненавязчивую мудрость, за красоту и поэтичность его произведений.К Центральному дому кинематографистов люди стали приходить еще задолго до начала церемонии. Проститься с великим "шестидесятником", певцом эпохи оттепели, романтиком и новатором кино пришли люди самых разных поколений. Они росли на его фильмах, учились жить у его героев, изумлялись его таланту. А сегодня несли цветы и признание мастеру за удивительную жизнь в искусстве и такие яркие шедевры."Великий человек. Философ. Поэт. Потрясающий. Я не знаю режиссера поэтического кинематографа такого масштаба, который представлял перед зрителями Марлен Мартынович Хуциев. Вечная ему память!" — говорит народный артист России Александр Панкратов-Черный."Умнейший, интеллигентнейший человек. Мудрейший человек. И действительно, фильмы его — это больше чем фильмы. Это действительно какой-то космос!" — говорит народный артист России Борис Щербаков.Церемония прощания была камерной. Все, кто пришел в Дом кино — словно одна большая семья. Вспоминали, что был сильным, укорененным в фундаменте жизни, как горы его родной Грузии. Но при этом оставался тончайшим сейсмографом эпохи, как никто улавливающим светопись жизни. Угадывая невидимые глазу состояния отдельного человека и целого общества. Так он создал собственное поэтическое пространство, которое перевел на новый киноязык."Вечная память великому режиссеру. Великому гуманисту. Такие фильмы, которые сделаны Хуциевым — часть нас. Это наша общая составляющая", — говорит народный артист России Сергей Гармаш."Я бы назвал его даже явлением. В нашей быстрой, суетной, спотыкающийся жизни он как-то спокойно шел к своей цели. Он снимал, что хотел. Это был потрясающий человек!" — говорит народный артист РСФСР, режиссер Владимир Наумов.Марлен Хуциев, как гениальный физик кино, обнаружил в квантовом поле искусства легчайшие вибрации человеческого духа. Неуловимую субстанцию свободы. В своих главных фильмах он рассказал о горьком аромате надежд, которым не суждено было сбыться. И любви, что в итоге спасла его современников от разочарования. Он заставил нас всех мечтать. И за это тоже сегодня его провожали долгими аплодисментами. Мастера кино похоронили на Троекуровском кладбище столицы.