В России прозвучало первое заявление на высоком уровне о непризнании
Петра Порошенко в случае его победы на президентских выборах. О том, что такая
возможность рассматривается, говорили в экспертном сообществе.
В России прозвучало первое заявление на высоком уровне о непризнании
Петра Порошенко в случае его победы на президентских выборах. О том, что такая
возможность рассматривается, говорили в экспертном сообществе.
Москва рассматривает возможность непризнания Порошенко
президентом, это дал понять сенатор Олег Морозов. При этом политик отметил, что
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют шансы на завершение кризиса и
восстановление отношений между странами в случае, если они отмежуются от
политики своего предшественника.
"Если в результате этих выборов побеждает господин
Порошенко, то совершенно понятно, что наши отношения войдут в еще более острую
фазу. От формата непризнания результатов выборов, хотя я его впрямую не
прогнозирую, до нового витка обострения этих отношений", – сказал Морозов.
По его мнению, маленькая форточка возможностей в отношениях
Москвы и Киева может открыться только в случае победы на украинских выборах
любого кандидата, кроме . Сенатор отметил, что на него будет
оказываться колоссальное давление со стороны США и Европы.
Говоря о лидере "Батькивщины", Морозов напомнил,
что у Юлии Тимошенко есть богатый опыт общения с российскими политическими
лидерами, пишет издание "ПолитНавигатор". В свое время она занимала
пост правительства и заключила с Россией газовое соглашение, за которое после
смены власти в Киеве попала в тюрьму.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них
участвуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, наибольшей популярностью у
избирателей пользуется актер Владимир Зеленский, на втором месте – действующий президент
Петр , третью позицию занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия
Тимошенко.