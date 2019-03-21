В России прозвучало первое заявление на высоком уровне о непризнании Петра Порошенко в случае его победы на президентских выборах. О том, что такая возможность рассматривается, говорили в экспертном сообществе.

В России прозвучало первое заявление на высоком уровне о непризнанииПетра Порошенко в случае его победы на президентских выборах. О том, что такаявозможность рассматривается, говорили в экспертном сообществе.Москва рассматривает возможность непризнания Порошенкопрезидентом, это дал понять сенатор Олег Морозов. При этом политик отметил, чтоВладимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют шансы на завершение кризиса ивосстановление отношений между странами в случае, если они отмежуются отполитики своего предшественника."Если в результате этих выборов побеждает господинПорошенко, то совершенно понятно, что наши отношения войдут в еще более оструюфазу. От формата непризнания результатов выборов, хотя я его впрямую непрогнозирую, до нового витка обострения этих отношений", – сказал Морозов.По его мнению, маленькая форточка возможностей в отношенияхМосквы и Киева может открыться только в случае победы на украинских выборахлюбого кандидата, кроме . Сенатор отметил, что на него будетоказываться колоссальное давление со стороны США и Европы.Говоря о лидере "Батькивщины", Морозов напомнил,что у Юлии Тимошенко есть богатый опыт общения с российскими политическимилидерами, пишет издание "ПолитНавигатор". В свое время она занималапост правительства и заключила с Россией газовое соглашение, за которое послесмены власти в Киеве попала в тюрьму.Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в нихучаствуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, наибольшей популярностью уизбирателей пользуется актер Владимир Зеленский, на втором месте – действующий президентПетр , третью позицию занимает лидер партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко.